Cervi em alta já tem acordo fechado: o que já se sabe sobre o novo contrato

Extremo vai ver revisto em alta o seu salário, com a cláusula de rescisão também a subir. SAD estuda melhor altura para oficializar o entendimento. Jardel deve ser o próximo a renovar.

O Benfica e Cervi já chegaram a acordo para a renovação de contrato do recente internacional argentino. A ganhar cada vez maior espaço e preponderância no clube e na estratégia de Rui Vitória, o extremo prepara-se para ser premiado pelo emblema presidido por Luís Filipe Vieira com um novo vínculo, que estabelecerá um aumento salarial condizente com o seu novo estatuto na equipa. Segundo apurou O JOGO, o entendimento alcançado entre as águias e o futebolista de 24 anos prevê a extensão da ligação por mais duas temporadas. Ou seja, atualmente contratualizado ao Benfica até 2022, o camisola 11 encarnado deverá passar a estar ligado ao clube até 2024, vendo subir também a sua cláusula de rescisão.

Atualmente fixada nos 60 milhões de euros, a cláusula irá passar para números superiores - o valor mais elevado neste momento entre os jogadores do plantel benfiquista são os 120 milhões que blindam Gedson, que os responsáveis da Luz pretendem aplicar também a João Félix.

Com tudo acertado entre as partes, o Benfica estuda agora o momento adequado para anunciar o entendimento de forma oficial, concretizando assim definitivamente o novo vínculo de Cervi.

Além do camisola 11, os dirigentes benfiquistas estão também a negociar a renovação do contrato de Jardel, válido até 2020. Ainda que hierarquicamente seja Luisão o líder do balneário, é o camisola 33 que tem assumido o estatuto de capitão, pois o compatriota não entra nas contas de Rui Vitória. Por isso, Vieira deseja reforçar também o peso do defesa e premiá-lo por isso com novo aumento salarial. Os encarnados estão a discutir os termos do contrato com o jogador e seu representante e mantêm a expectativa de fechar o assunto em breve.