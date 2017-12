Cedência de Willock está a ser tratada e há mais dois casos semelhantes

Com o intuito de ganhar ritmo de jogo fora da equipa B encarnada, onde tem evoluído, o presidente Luís Filipe Vieira procura colocar o ex-Arsenal. Chrien e Kalaica são casos semelhantes.

miguel gomes

bbb Assegurado a custo zero no mercado de verão, Willock deve ser emprestado na reabertura do mercado, em janeiro. Encarado como uma jovem promessa do futebol inglês, o extremo de 19 anos, que cumpriu toda a formação no Arsenal, tem trabalhado com o plantel principal, mas ainda não mereceu a confiança de Rui Vitória em partidas oficiais. A intenção do presidente Luís Filipe Vieira e restante estrutura do futebol passa por colocar o jogador numa formação onde possa ter oportunidades para jogar com regularidade e a cedência a um clube estrangeiro surge como principal cenário, embora não seja de descartar a ida para um clube da Liga.

Depois de ter realizado a pré-temporada (alinhou em quatro jogos), período em que até deixou boas indicações ao treinador das águias, Willock, até ao momento, só conta com minutos de jogo na formação secundária liderada por Hélder Cristóvão, pela qual participou em 11 jogos, tendo dois golos apontados. Com vínculo válido até junho de 2022, o futuro de Willock e respetivo processo negocial deverá acelerar no início de janeiro.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Tal como o internacional sub-20 inglês, também Chrien deverá rodar noutro clube, como O JOGO já noticiou. Reforço para a presente temporada, o médio eslovaco foi lançado em dois desafios da equipa principal (Belenenses e Olhanense), mas face às opções para o meio-campo, foi relegado para a equipa B, onde participou em cinco jogos até ao momento. Tetracampeão, por ter participado no último desafio da época passada com o Boavista, embate em que até marcou o golo do empate nos descontos (2-2), Kalaica é outro dos atletas que o Benfica vai tentar colocar na próxima janela de transferências. O central croata de 19 anos também só tem sido opção na equipa B dos encarnados.