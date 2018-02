Cátio Baldé recusa responsabilidades no negócio de Embaló: "Todos sabem o que se passou"

RB Leipzig abortou transferência de jovem do Benfica

Cátio Baldé, empresário de Úmaro Embaló, jovem de 16 anos do Benfica, emitiu um segundo comunicado sobre o falhanço da transferência do jogador para o RB Leipzig.

O agente responde a algumas informações e desmente ter sido ele a causa do fim do processo. "Não aceito carregar pelas costas e sozinho as culpas da não concretização do negócio." Baldé nega ter exigido o pagamento imediato da comissão e sublinha que sempre esteve sempre com uma postura de "abertura e facilitação do negócio."

O empresário lembra ainda que as partes envolvidas são testemunhas de tudo o que aconteceu. "Independentemente das justificativas que queira dar as massas adeptas/sócios, não seria correto culpar e responsabilizar o Cátio Baldé. Todos os envolvidos sabem realmente o que passou."

Leia o segundo comunicado de Cátio Baldé

"Desmentir categoricamente as informações imputadas aos dirigentes do Leipzig RB, acusando o agente do jogador, Cátio Baldé, como o responsável do abortar do negocio.

1. As partes envolvidas no processo sabem que esta acusação não corresponde verdade.

2. Em nenhum momento o pagamento da comissão esteve em causa. O Cátio Baldé não fez e não exigiu o pagamento imediato da comissao.

3. Apelar o bom senso, apesar de compreender as razoes e motivações das algumas noticias, não aceito carregar pelas costas e sozinho as culpas da não concretização do negocio.

4. Durante todo o processo das negociações, a minha postura foi sempre de abertura e facilitação do negocio e os 2 clubes são testemunhos.

5. Do Leipzig RB, tenho o maior respeito. Entendo que alguém queira-me responsabilizar por este fracasso. O Leipzig RB e Cátio Baldé, e o Benfica como testemunha, sabem o que realmente passou.

6. Independentemente das justificativas que queira dar as massas adeptas/sócios, não seria correto culpar e responsabilizar o Cátio Baldé. Todos os envolvidos sabem realmente o que passou.

Cátio Baldé"