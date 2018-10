Castillo recebe apoio psicológico

Após mais um jogo em branco, agora na seleção do Chile, o avançado teve atenção de especialista em motivação

Nicolás Castillo atravessa uma fase difícil não só no Benfica mas também na seleção do Chile, onde apenas soma um golo em 15 internacionalizações. A derrota chilena por 3-0 frente ao Peru no passado sábado abriu ainda mais a ferida da fúria com que os adeptos têm vindo a brindar a seleção do avançado dos encarnados e este é um dos alvos maiores. De acordo com o jornal "Las Últimas Noticias", o camisola 30 dos encarnados mereceu, antes do início do primeiro treino após o jogo, uma atenção especial do psicólogo da seleção, Orlando Caicedo.

Em Miami, o particular contra os peruanos - onde o também jogador do Benfica Carrillo, cedido ao Al-Hilal, foi titular - correu pelo pior para o Chile, que cumpriu a terceira partida seguida sem vencer. Castillo jogou durante 61 minutos antes ser substituído, voltando para o balneário sem brilho nem glória, sendo um dos mais criticados pelos adeptos e pela Imprensa chilena que, mesmo assim, lembrou que o jogador do Benfica veio de uma lesão. No dia a seguir ao jogo, ainda em Miami, o selecionador Reinaldo Rueda decidiu dar treino a todos em vez de dar descanso aos atletas utilizados contra o Peru como previsto e, na sessão, também esteve presente o psicólogo Orlando Caicedo, especialista em motivação de grupos que trabalha há 15 anos com o técnico colombiano. Além de uma conversa geral, falou vários minutos com Castillo, discutindo, segundo os jornais locais, a falta de golos do atleta e o desânimo que vive.

Contestado, tal como a sua equipa, após a derrota por 3-0 frente ao Peru, o atacante das águias precisou de palavras de Orlando Caicedo, braço-direito do selecionador Reinaldo Rueda

A chegada de Castillo ao Benfica foi acompanhada pela expectativa de golos, todavia, até agora, o avançado ainda não marcou nenhum pelas águias em jogos oficiais, mas tal também se deve à lesão sofrida na Turquia frente ao Fenerbahçe. O avançado soma 65 minutos em campo e, nas últimas partidas, com Bayern, Aves, Chaves, AEK e FC Porto foi suplente não utilizado.