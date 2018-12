Castillo: os "likes" na crítica a Rui Vitória e o plano para triunfar no Benfica

Chileno pensa na afirmação na Luz, mas a saída para um clube europeu em janeiro está em cima da mesa

Nicolás Castillo está empenhado em vingar no Benfica apesar de não ser opção. Com apenas 180 minutos nesta temporada, distribuídos por oito jogos, o avançado diz-se disposto a justificar o investimento de oito milhões de euros. "Em momentos difíceis, como o que estou a passar agora no Benfica, no qual não estou a jogar muito, [a família] é de vital importância. Dá-me, com a sua presença, muita força para continuar a lutar pelo que quero aqui [em Portugal]", assevera o chileno de 25 anos, num excerto de um documentário, produzido pela 24 Films Sports, sobre a carreira do avançado, e que este colocou na sua conta do Instagram.

"Quero mostrar por que razão cheguei ao Benfica. Para mim, é importante crescer a nível físico, futebolístico e tático. E isso está tudo na cabeça", assegura no mesmo vídeo, ainda que, apesar dessa vontade em ficar na Luz, a sua permanência continue tremida. E, segundo apurou O JOGO, mesmo com vários interessados no México - o Monterrey ofereceu 13 milhões de euros e o América estava disposto a pagar 10,5 milhões pelo negócio -, a possibilidade de este regressar a um país que deixou no início da época (atuava no Pumas) está afastada. Pelo contrário, a Europa ganha agora força. Há vários clubes interessados e a saída é hipótese para a janela de transferências que aí vem, num mercado que agrada mais ao dianteiro, que pretende afirmar-se na Europa.

Fora do jogo com o Braga, após ter feito "likes" numa página de Instagram a criticar Rui Vitória, Castillo luta agora por ser opção ante o Aves, na Taça da Liga.