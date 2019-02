Castillo faz balanço da passagem pelo Benfica: "Vivi momentos difíceis"

Avançado não marcou qualquer golo com a camisola dos encarnados e seguiu a título definitivo para o América

Nicolás Castillo colocou um ponto final nos seis meses que passou no Benfica no último dia do mercado de transferências, tendo seguido para os mexicanos do América a título definitivo. Depois de onze jogos e sem qualquer golo marcado com a camisola dos encarnados, o avançado fez um balanço do tempo passado em Portugal.

"No Benfica não joguei, não tive oportunidades para jogar. Havia outros jogadores, mudaram a equipa técnica e, na verdade, vivi momentos difíceis. Quando me falaram na hipótese de vir para cá, não duvidei um segundo", afirmou, em entrevista à TDN.

Apesar da má experiência no Benfica, Castillo já passou por outros clubes europeus, entre os quais o Brugge, Mainz e Frosinone. No entanto, o avançado admite que não esteve à altura na Europa. "As coisas correram-me bem no México, sabia que podia fazer carreira na Europa. Por diferentes circunstâncias, treinadores, o meu rendimento e sou muito exigente comigo, muito autocrítico também, creio que não estive à altura", reconheceu.