Castillo entra, resolve e fala de um regresso ao México... com um clube na cabeça

Avançado do Benfica brilhou pela seleção do Chile no particular com o México.

Nicolás Castillo saltou do banco para dar a vitória ao Chile num particular disputado no México. O avançado do Benfica não tem sido muito utilizado neste início da temporada (três jogos, sem qualquer golo) e até conta com clubes interessados. Tal como O JOGO informa na edição impressa desta quarta-feira, América, Pumas (onde jogava antes de se mudar para Portugal) e Cruz Azul, todos do México, estão no lote de interessados.

Foi desta forma que Castillo deu a vitória ao Chile frente ao México O avançado do Benfica marcou o único golo da partida na vitória do Chile sobre o México, em jogo de caráter particular. No lado mexicano, Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica ao Wolverhampton, e Jesus Corona, do FC Porto, foram titulares.

Após o jogo, Castillo falou aos jornalistas. "Estarei sempre muito agradecido ao México por aquilo que me deu. Receberam a minha família muito bem e isso para mim é importante. Estou muito feliz com os mexicanos. Claro que, com o golo, sentiram-se um pouco afetados, mas não era para isso. O meu coração estará sempre com o povo mexicano", declarou o avançado de 25 anos, abordando depois um possível regresso. "Obviamente que regressaria e a primeira equipa que escolhia era o Pumas", atirou.

De acordo com a Imprensa local, refira-se, um dirigente do América deslocou-se à unidade hoteleira onde a seleção do Chile esteve instalada antes da partida com o México para se inteirar das possibilidades de haver uma transferência.