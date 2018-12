Castillo e Ferreyra dificultam a vida a Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira já tem em carteira soluções para os dois avançados, que não se afirmaram, mas tem vida difícil. O chileno confia no projeto da Luz e quer ficar e o dorsal 19 não se mostra seduzido com a Turquia

Sem espaço no plantel de Rui Vitória, os avançados Castillo e Ferreyra estão no mercado, tendo já sido alvo de propostas para uma saída da Luz, mas estão a dificultar a vida a Luís Filipe Vieira. O plantel de Rui Vitória deverá sofrer mexidas, nomeadamente no ataque, onde o líder encarnado pretende encontrar soluções para dois jogadores que ainda não se conseguiram afirmar. Porém, a dupla recusa-se para já a aceitar as ofertas em carteira.

Quarta opção neste momento para o ataque, o atacante argentino, ex-Shakhtar Donetsk, foi alvo, segundo apurou O JOGO, de uma proposta de empréstimo, até ao final da temporada, por parte do Besiktas, cenário, porém, que o camisola 19 não se mostra disposto a encarar. Vieira procura convencer o Ferreyra, mas a hipótese de jogar na Turquia não seduz de momento o futebolista de 27 anos, pretendido ainda pelo Olympiacos, interessado, tal como a equipa de Quaresma, numa cedência. A exemplo do que sucedeu com Ferreyra, o Benfica também já recebeu uma proposta por Castillo, neste caso do Monterrey, que colocou em cima da mesa 15 milhões de dólares (13,2 milhões de euros). No entanto, a posição de recusa demonstrada pelo camisola 19 foi assumida da mesma forma pelo internacional chileno. Castillo ainda acredita no projeto do Benfica, confiando na sua afirmação de águia ao peito, razão pela qual pretende ficar na Luz.

Com Jonas como titular indiscutível e Seferovic na sombra, Castillo e Ferreyra têm sentido muitas dificuldades para justificar o elevado investimento realizado pelos encarnados, que gastaram 12 milhões: 7,9 pela transferência do ex-Pumas e 4,1 em prémio de assinatura e serviços de intermediação com o avançado que terminou em 2017/18 o contrato com o Shakhtar, treinado por Paulo Fonseca.