Carlos Carvalhal sobre Bruno Lage: "Era como jogava o Sheffield Wednesday"

Carlos Carvalhal marcou presença no Fórum dos treinadores que decorre em Portimão e falou sobre Bruno Lage, seu adjunto em Inglaterra.

Dérbi: Há uma vantagem ténue do Benfica, mas a eliminatória está em aberto e o Sporting vai jogar a época, também acho, porque no campeonato não aspirará a mais do que o 3.º lugar. As duas equipas vão jogar para ganhar e o Sporting terá de arriscar mais, talvez atuando com três centrais, tentando criar mais obstáculos com essa forma de jogar. É um jogo de difícil vaticínio e creio que um golo poderá abrir o jogo, é isso que espero, um grande espetáculo".

Campeonato: Temos duas equipas a lutar pelo título e escorregar até ao final será fatal para qualquer uma. Onde poderão escorregar é que não se se sabe. Ambas estão bem preparadas, têm um futebol intenso e atrativo e excelentes treinadores. O Benfica vem de um jogo sofrido, como eu esperava, após as seleções, mas vai retomar as boas exibições. O FC Porto deu um passo importante em Braga para ganhar confiança.

Bruno Lage: "Foram quatro anos de trabalho partilhado, nos Emirados e depois em Inglaterra. Ainda o Bruno não estava na equipa B do Benfica e já eu dizia que ele tinha condições para ser um excelente treinador, como aconteceu com o Miguel Leal e o Miguel Cardoso, que também trabalharam nas minhas equipas técnicas. A subida do Bruno foi mais rápida do que esperaria, mas ele fez um grande tirocínio, sobretudo em Inglaterra, a jogar de três em três dias, sempre com intensidade. Essa forma de jogar, atrativa, ofensiva e equilibrada, era como jogava o Sheffield Wednesday. E hoje é assim que joga o Benfica.

Futuro: Queríamos voltar a Inglaterra, mas sem hipotecar outras oportunidades. Já surgiram algumas situações que não estavam dentro do preconizado, porque a ideia é dispor de um projeto com ambição, condições e de nível. Portugal? Não está nos planos, a curto prazo queremos continuar lá por fora. Vamos esperar.