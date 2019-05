Bruno Lage, Rui Vitória e Jorge Jesus aos olhos de Carrillo

Extremo continua ligado ao Benfica e gostaria de ficar na Arábia Saudita, aguardando pelo desfecho de uma reunião entre agente e águias.

Terminada uma época em que esteve cedido pelo Benfica ao Al-Hilal, Carrillo assumiu que tenciona ficar ligado à formação saudita, vice-campeã nacional, atrás do Al-Nassr de Rui Vitória.

"Tenho de admitir que estou muito contente no Al-Hilal, é a minha prioridade. Gostaria de continuar, mas é algo que não depende só de mim, mas também do Benfica", referiu ao "Ovación", do Peru. Segundo o extremo, o seu empresário vai acertar o futuro esta semana com as águias, sendo que a prioridade está definida. Caso não possa continuar no Al-Hilal, Carrillo diz que gostaria de regressar a Portugal. "Acompanhei de perto a época do Benfica e gostei do que fez com Bruno Lage. O Benfica mostrou um futebol atrevido e com bom toque de bola, algo que vai ao encontro do meu estilo de jogo", comentou o internacional peruano.

Depois do Sporting, que representou entre 2011 e 2016, Carrillo voltou a trabalhou com Jorge Jesus na Arábia Saudita, mas o extremo deixou elogios também a Rui Vitória, ex-técnico no Benfica e rival na Arábia.

"Conheço muito bem Rui Vitória, um excelente profissional. Encontrei-o várias vezes em Riade, mas nunca falámos na possibilidade de voltar a trabalhar juntos", revelou, recordando que ficou "convencido" com o projeto do Al-Hilal. "Queria voltar a trabalhar com Jorge Jesus, que foi um dos melhores treinadores que tive durante a minha carreira", sublinhou Carrillo.