Bruno Lage: "Recebi mensagens e pensei que eram de Natal, depois vi a minha cara na TV"

Treinador da equipa B do Benfica falou sobre a possibilidade de assumir a equipa principal caso Rui Vitória tivesse deixado o comando técnico.

Bruno Lage, treinador da equipa B do Benfica, abordou a possibilidade de passar a orientar a equipa princiPal caso Rui Vitória tivesse deixado o comando técnico. Esta sexta-feira, após o triunfo por 1-0 frente ao Estoril, abordou o caso.

"Dois ou três apontamentos sobre isso. Primeiro: ninguém do futebol profissional falou comigo. Ponto. Tive conhecimento através de vocês ou se calhar depois de vocês. Por volta das 10 da noite chegaram mensagens e até pensei que fossem de Natal. Quando dou por mim vi a minha cara na TV. Ontem foi um dia normal, fomos para o campo, treinámos e estivemos longe de perceber o que se estava a passar no futebol profissional. Percebemos que não houve treino porque treinamos ao lado, mas não tive conhecimento de nada. Depois digo que tenho um contrato com o Benfica e o que me fez vir para a equipa B foi poder ser pai além de ser treinador, com o compromisso de estar mais perto de casa. Quero ser pai. O meu filho tem três anos e praticamente não o vi nascer. Quando o presidente falou comigo para vir para a equipa B, vi um projeto sólido que me permite estar mais perto de casa", afirmou.

"Agora tenho umas 500 mensagens para responder. Daqui a duas semanas respondo com mensagens de Natal. Segundo problema: a minha cara ficou estampada em tudo o que é sítio e já não posso ir beber um café descansado. A ambição que tenho é a que viram nesta equipa. É a de não desperdiçarem a vida. Falo mais de vida com eles do que de futebol", completou depois Bruno Lage, explicando que falou apenas duas vezes com Luís Filipe Vieira desde que chegou ao clube. "A primeira foi assinar um contrato longo, de 5 anos, para estar na equipa B. Como é que se troca a Premier League para estar aqui? É o lado familiar".