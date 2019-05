Bruno Lage prepara subida de mais um miúdo da formação

Técnico do Benfica falou com Dantas depois do dérbi de juniores e deu-lhe indicações para aprimorar o seu jogo.

Tiago Dantas pode ser o próximo produto da formação do Benfica a saltar para a equipa principal. O médio de 19 anos, blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, será avaliado por Bruno Lage na pré-temporada e, segundo o nosso jornal apurou, poderá colmatar alguma vaga que apareça na equipa principal em 2019/20, mesmo que seja apontado à equipa B para crescer. O jogador recebeu uma atenção especial de Bruno Lage após o 2-0 ao Sporting em juniores.

O técnico esteve à conversa com o pupilo que orientou na equipa B até final de dezembro, explicando-lhe as movimentações que pretenderá que este execute. Lage pediu que o interior alternasse a procura da bola com as subidas no terreno. Dantas respondeu afirmativamente às instruções do treinador principal, com quem até jogou menos na equipa B do que com Renato Paiva, técnico com o qual terminou a época.

Dantas tem estado a ser moldado por Paiva, num trabalho de continuidade iniciado por Lage, que solicitara que o ainda júnior fosse competir na equipa B. Muitas vezes, o técnico do Benfica mencionou que o 4x3x3 da sua equipa B se desdobrava num modelo com dois avançados, justamente pelas ruturas de Dantas, cuja altura (1,69 metros) não lhe tira a agressividade na procura da bola. Exímio no passe, o médio pode ser um joker, tanto como segundo avançado como a partir do corredor.

Acabou a temporada com 43 jogos. Capitaneou os juniores na última fase da época, brilhou na Youth League, mas agarrou o miolo na II Liga, na qual foi titular dez vezes, oito delas com Renato Paiva.