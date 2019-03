Bruno Lage explica entrada de Taarabt e destaca: "Basta ver como o receberam"

Médio marroquino cumpriu o primeiro jogo oficial com a camisola do Benfica

Análise do jogo com o Tondela: "Jogo muito difícil, mas uma vitória justa. Início muito bom, criámos oportunidades muito boas, com o Rafa a proporcionar uma excelente defesa ao guarda-redes do Tondela. A meio da primeira parte começámos a sentir algum nervosismo. Cometemos erros a jogar em excesso entre linhas. Começámos a corrigir ao intervalo, com a entrada do Seferovic, a tentar obrigar a ir à largura, sentimos que era por aí, tínhamos de criar situações de cruzamento. Foi tentar desmontar a defesa do Tondela com as entradas do Adel [Taarabt] e do Jota, criar dificuldades ao nosso adversário para defender os espaços. Numa dessas situações, de largura, o Jonas e o Seferovic aparecem entre os defesas e surge o golo".

Sobre o Tondela: "O Tondela também criou outras oportunidades. Se tivessem entrado todas, teríamos aqui um resultado de 4-2 ou 5-2. Mas estamos satisfeitos com a vitória".

Espírito de grupo: "Isso é aquilo que temos vivido ao longo destes três meses, sente-se uma enorme empatia, o exemplo é a forma como receberam o Adel [Taarabt]. Vencer desta maneira foi pelo espírito de grupo é isso que queremos para as sete finais que aí vêm".

Paragem e regresso à competição: "É importante ganhar, jogar bem. Apostámos no mesmo onze que jogou muito bem em Moreira [de Cónegos], não estivemos tão bem, mas é como digo, após uma paragem de 15 dias tivemos momentos muito bons. Corremos alguns riscos, mas é uma reentrada no último terço positiva, uma vitória justa, com enorme espírito de equipa".