Bruno Lage: "Estava a ver um pouco do Manchester City, a vencer daquela forma..."

Treinador do Benfica sentiu que "os astros se alinharam" e voltou a falar sobre os "profissionais do Nacional", após a goleada de 10-0.

Bruno Lage disse ter visto uma "bonita homenagem" a Fernando Chalana na tarde deste domingo, no Estádio da Luz, que culminou com uma histórica vitória do Benfica por 10-0 sobre o Nacional.

"O Benfica são as pessoas, foi assim que fui educado. As pessoas das Casas [do Benfica] estiveram presentes no estádio, numa bonita homenagem ao Fernando Chalana, e os jogadores juntaram-se, com um resultado histórico. (...) Tínhamos de reconquistar os adeptos com a qualidade do nosso jogo. Hoje [domingo] os astros alinharam-se, no dia 10, com uma homenagem ao Chalana, o público a puxar pela equipa... Reduzir a desvantagem [para o FC Porto] é muito bom para nós, estamos a um ponto, mas há que valorizar a nossa exibição. É isso que nos leva a ser mais equipa", assinalou o treinador das águias, na conferência de imprensa pós-jogo, voltando a falar sobre o Nacional, depois de já o ter feito na zona de entrevistas rápidas:

"Uma palavra para os profissionais do Nacional e para o treinador [Costinha]. Hoje estava a ver um pouco do Manchester City, a vencer daquela maneira [6-0 ao Chelsea]... As coisas acontecem de uma maneira que faz com isto seja raro", explicou Lage.