Bruno Lage explica novidades no onze do Benfica

Treinador do Benfica falou de Tomás Tavares, Cervi, explicou ausência de André Almeida e a opção de Raul de Tomás em vez de Seferovic.

Bruno Lage, castigado, não esteve no banco de suplentes na receção ao Leipzig e, por isso, só fez a análise do jogo na sala de imprensa, depois de Nelson Veríssimo ter falado no super flash.

"Um jogo equilibrado, principalmente na primeira parte, faltou-nos essencialmente marcar nas oportunidades que tivemos, o resultado certo seria o empate. Tivemos uma oportunidade do Pizzi , a seguir eles fazem o golo, tivemos a do Cervi que não conseguimos empatar. O empate seria o resultado mais justo em função do que criámos".



Novidades do onze inicial, como Tomás Tavares e Cervi

"As novidades foram pensadas em função da nossa estratégia e também do adversário. Estávamos preparados para os dois sistemas possíveis do adversário. O objetivo na primeira parte era uma pressão maior à esquerda, aproveitando Cervi, Taarabt e Grimaldo à esquerda, mais cautelosos à direita. Correu muito bem na primeira parte. Na segunda houve uma mudança, respondemos às intenções do adversário, respondemos com a entrada do David Tavares. Depois do golo tivemos que voltar a mudar para criar situações de finalização. Está de parabéns o adversário, temos agora de olhar para o que de bom fizemos e menos bom e prosseguir".



André Almeida lesionado?

"Está a competir e a fazer a sua pré-época, depois o tempo de recuperação é que é muito difícil. Veio para o banco no jogo com o FC Porto, fez o jogo do Braga com duas semanas de treino, recuperou e jogou com o Gil Vicente e agora não recuperou a tempo. E por isso é que o Tomás [Tavares] é lançado. Fez uma exibição à altura, não é por ter jogado A ou B que perdemos".

Opção Cervi

"Temos que ver quem está disponível. Rafa vem de 15 dias sem ter jogado, passou algum tempo sem ter ritmo de jogo e sem rotina de jogo".

Porquê Raul de Tomás e não Seferovic de início?

"Pelas características dos jogadores. A intenção era não dar ninguém para marcar aos defesas do Leipzig. Não lhes quisemos dar uma referências. Optamos pelo Raul e não pelo Seferovic".

Entrada em falso na fase de grupos

"Grupo muito competitivo, preocupa-me não ter conquistado pontos. O nosso objetivo é fazer uma campanha à altura da história do Benfica. A minha preocupação é não ter somado pontos".