Bruno Lage é para ficar. Os pormenores da decisão de Vieira

O líder das águias tem previsto concluir este processo até segunda-feira, antes de a equipa viajar para o Norte, onde irá medir forças em dose dupla com o V. Guimarães e depois com o FC Porto

A hipótese ganhou força até ficar cimentada na cabeça de Luís Filipe Vieira. Ao que O JOGO apurou, e como já tínhamos antecipado, Bruno Lage vai ser o treinador da equipa principal até final da temporada, devendo esta decisão do presidente dos encarnados ser comunicada este domingo a toda a estrutura das águias e anunciada até amanhã, véspera da viagem do Benfica para o Norte do país, onde tem duplo encontro marcado com o Vitória de Guimarães (terça-feira para a Taça de Portugal e sexta para a Liga), seguindo-se ainda o duelo com o FC Porto, em Braga, para as meias-finais da Taça da Liga.

Luís Filipe Vieira, que não queria ver esta situação de indefinição prolongar-se no tempo e afetar a equipa na fase mais intensa do próximo e sobrecarregado período competitivo, abordou mesmo alguns dos jogadores mais antigos do plantel para perceber qual tem sido a reação aos primeiros dias de trabalho de Bruno Lage enquanto sucessor de Rui Vitória, tendo recebido indicações muito positivas. Nomeadamente, segundo apurámos ainda, os jogadores manifestaram que estão bastante satisfeitos com a personalidade e tipo de trabalho desenvolvido pelo novo timoneiro do grupo, concordando assim com a decisão de o ver como principal até final da época.

Hoje mesmo, Luís Filipe Vieira irá reunir-se com os técnicos dos vários escalões de formação para os informar, em termos definitivos, da reestruturação que planeia colocar em prática. Isto porque, Bruno Lage pretende ter consigo toda a equipa técnica dos bês - metade estava ainda a comandar a segunda formação -, para um desafio que dará direito a um aumento salarial para o que resta da época. Esta ascensão, que o presidente das águias está a avaliar, deverá implicar a promoção dos técnicos dos escalões jovens ao imediatamente acima.

Renato Paiva renovou até 2023

Com a permanência de Bruno Lage com o plantel A, deverá arrancar uma reestruturação completa dos escalões de formação ao nível dos seus técnicos. Assim, está previsto que Renato Paiva e a sua equipa técnica deixe os juniores e assuma os bês. Processo idêntico com Luís Nascimento a subir aos juniores e Filipe Coelho a trocar os iniciados pelos juvenis. Deste lote, destaque para o facto de Renato Paiva, treinador que nesta temporada já fora "promovido" dos juvenis, ter renovado o seu contrato, estando agora vinculado até 2023.