Bruno Lage: "Confio em si, mas não tive a oportunidade de ver a estatística"

Treinador do Benfica fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães.

Bruno Lage fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, agora para a jornada 18 do campeonato. O treinador das águias foi convidado a comentar um dado estatístico: o Benfica nunca foi campeão com cinco pontos de desvantagem no início da segunda volta.

"Não tive a oportunidade de ver a estatística. Confio em si (no jornalista que fez a pergunta), mas não é algo que me preocupa agora. Estou focado no treino, no jogo e evolução. Temos de encarar os jogos com a mesma exigência e atitude, para ganhar. É isso que queremos fazer", respondeu o sucessor de Rui Vitória no comando técnico.

Recorde-se que o Benfica saiu vencedor no primeiro round com a equipa minhota, depois do triunfo na terça-feira por 1-0, nos quartos de final da Taça de Portugal.