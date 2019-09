Bruno Lage comenta a "estreia" de Taarabt-Fejsa e deixa palavra a Tomás Tavares

Treinador do Benfica comentou o triunfo (2-0) frente ao Gil Vicente, no Estádio da Luz.

Análise: "Vitória muito importante, mais três pontos. Boa entrada no jogo (10/15 minutos), depois aquela situação em que acho que o Pizzi até fazia golo. Foi penálti, falhou, mas manteve-se no jogo, paciente. Tínhamos de ter muita paciência para atrair o bloco do Gil a um corredor e tentar ganhar superioridade numérica no outro. Nem sempre com a paciência necessária, mas esta é uma equipa que procura e quer criar oportunidades, mas tem de crescer um bocadinho, quer a ganhar, quer na procura do golo contra estas equipas que se fecham muito bem. Com critério, podíamos fazer um pouco mais rápido. Um exemplo é a jogada do primeiro golo, atrair os três médios, procurar superioridade numérica no corredor contrário".

Equipa confortável no jogo: "Tivemos uma entrada forte na segunda parte e o segundo golo deu-nos alguma tranquilidade. Depois, não deve servir como desculpa, mas senti que ficámos confortáveis no jogo. Paga-se um pouco caro, os jogadores nas seleções, termos jogo na terça-feira, gostava que fôssemos mais consistentes. O meu receio era que fosse um jogo semelhante ao do Tondela a época passada, a seguir a uma paragem internacional, com uma equipa que se fechasse, retardasse o golo e nos criasse dificuldades. Mas são mais três pontos, por isso estou plenamente satisfeito com o que fizemos".

Dupla em estreia no meio-campo [Taarabt e Fejsa]: "Estreia em jogo, porque têm treinado. Curiosamente jogaram os dois juntos contra o Milan. O Fejsa é um jogador com muitos anos de casa, estamos muito felizes por ter ficado. Jogou, correspondeu, estamos satisfeitos".

Tomás Tavares ficou à espera da estreia: "Queríamos dar a oportunidade a um jovem, ao Tomás Tavares, de fazer a estreia. No ano passado jogou nos sub-23, não teve oportunidade de jogar na equipa B. Este ano começou a trabalhar connosco e já se estreou pela equipa B. Queríamos dar-lhe a oportunidade de se estrear na equipa principal, mas era o que o jogo pedia. Uma palavra para ele, que terá novas oportunidades para se estrear no Benfica".

Adeptos: "O que lhes peço [aos jogadores] é que mostrem nos jogos a forma como treinam e trabalham, a alegria. Nem sempre o fazemos da melhor maneira, mas é o futebol e temos de compreender. Quando acontece assim um jogo, em que as coisas até estão a acontecer mas não à velocidade habitual, a alegria dos adeptos não é a mesma quando a equipa vence por cinco ou seis ou quando vence por um ou dois. Mas o futebol não é estar a ganhar por quatro, cinco ou seis e apoiar, o futebol é isto, dar o máximo em campo".