Bruno Lage com futuro nas mãos e porta aberta para a próxima época

Luís Filipe Vieira manterá aposta no ex-técnico da equipa B caso este apresente resultados positivos até ao fim da época, abdicando de procurar outro treinador. A fase de avaliação começa agora...

Após dois jogos no banco de suplentes dos encarnados, na sequência do afastamento de Rui Vitória, Bruno Lage convenceu a administração do Benfica e, por essa razão, o até agora interino vai assumir em definitivo a equipa principal. Mas será mais do que isso, pois, sabe O JOGO, Luís Filipe Vieira antevê já que o ex-treinador da formação B tenha a porta aberta para ser também o homem do leme em 2019/20. Ou seja, o líder do Benfica está preparado para manter Bruno Lage caso este responda até final da presente época com um desempenho enquadrado nos objetivos traçados. Hoje, ainda de forma por definir, Bruno Lage será oficializado como "novo" treinador pelo menos até final da época; quanto mais não seja porque irá dar a sua primeira conferência de Imprensa pré-jogo, algo confirmado pela SAD numa mensagem onde já é denominado como "treinador".

Os sinais de recuperação, quer exibicionais quer de resultados, nas últimas duas partidas, já com Bruno Lage, valem ao técnico um voto de plena confiança de que tem o que é necessário para ser o homem certo não apenas no imediato mas também num cenário futuro. A confiança é tal que, como O JOGO adiantou na edição de ontem, toda a estrutura da formação será reajustada devido à promoção de Lage e da equipa técnica que estava no segundo escalão: Nélson Veríssimo, Alexandre Silva, Fernando Ferreira e o observador Jhony Conceição também sobem, mantendo-se Pietra do elenco de Vitória. A equipa B, como O JOGO adiantou ontem, passa agora para as mãos de Renato Paiva, que deixa os juniores ao cuidado de Luís Nascimento. Já este abre, assim, vaga para a promoção também de Luís Araújo dos juvenis B para os juvenis A.