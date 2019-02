Bruno Lage: "Cheguei a esta casa para treinar o futebol de sete..."

A renovação de contrato foi o tema central da conferência de imprensa de Bruno Lage, na antevisão ao duelo com o Galatasaray, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Benfica pode surpreender novamente? "Surpreender em que sentido? No jogo ou no onze? A surpresa acontece para vós [jornalistas], é normal, não acompanham as semanas de treinos... Senti que aquele era o onze ideal para jogar [na Turquia], seguramente amanhã [quinta-feira] também terei essa ideia, em função das forças e fraquezas do adversário. Seguramente será um onze diferente do da primeira mão e do campeonato [frente ao Aves]".

Aspirações do Benfica na Liga Europa: "O que passa pela cabeça é ganhar sempre o próximo jogo. É com essa mentalidade e filosofia que as coisas se vão fazendo. Imagine aquilo que estava a pensar aos 60 minutos no último jogo... Depois houve a expulsão e tive que mudar. Acontecem tantas coisas em tão pouco tempo nesta vida que temos de estar concentrados no momento, preparar sempre o jogo e o treino seguinte".

Renovação de contrato: "A mesma confiança, o mesmo orgulho e quero fazer só uma correção: quando assinei pelo Benfica para a equipa B já tinha cinco anos de contrato".

Sobre a eliminatória: "Nós preparamos sempre os jogos para jogar bem e vencer. Neste momento estamos na frente da eliminatória, mas sabemos que vai ser difícil, temos de estar no nosso melhor para chegarmos à eliminatória seguinte".

"Sim, as coisas só têm que continuar assim. Eu vejo isso, a alegria enorme dentro da casa, nos estádios, os jogadores a trabalharem com qualidade, empenhados, e quando assim é há que dar continuidade. A mesma confiança e o mesmo orgulho. E aproveitar para realçar este percurso, porque também me deixa muito orgulhoso. Cheguei a esta casa para treinar o futebol de sete... Depois os iniciados, juvenis, juniores, equipa B e agora a equipa principal. Agora, nada me tira o foco em fazer mais e melhor, a começar já amanhã".