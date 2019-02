Bino volta a falar de João Félix: "Palavras foram tiradas do contexto"

Antigo treinador de João Félix, nas camadas jovens do FC Porto, voltou ao assunto para esclarecer o que disse em entrevista à TSF

João Félix brilha com a camisola do Benfica, mas há alguns anos jogava na formação do FC Porto, de onde saiu. Um dos antigos treinadores no Dragão, Bino, falou sobre o antigo jogador numa entrevista à TSF e explicou o porquê da mudança para a Luz. "Havia outros jogadores que também davam rendimento e ele foi passando aqui por jogar e não jogar. Essa fase já nem foi comigo, mas presenciei e sei de alguma insatisfação do jogador, mas o FC Porto queria continuar com ele. Só que como havia interesse do Benfica, e aqui há outros valores que se levantam, o João Félix acaba por não querer assinar pelo FC Porto e assina pelo Benfica".

Estas declarações causaram alguma polémica e o antigo jogador do FC Porto vem agora explicar o que disse, lembrando que o que foi retirado por apenas uma parte de uma longa conversa. "Foi com enorme espanto e tristeza que após uma entrevista de carreira com 40 minutos concedida à TSF, verifico que as minhas palavras foram tiradas do contexto, encurtadas, distorcidas e direcionadas para um "não tema".

Bino esclarece então que não era treinador de Félix na época de saída, pelo que fala apenas pelo que lhe contaram e, a terminar, deixa um desejo para o jovem jogador do Benfica: "Todo o sucesso do mundo ao João Félix e a todos os atletas que por mim passaram na formação."