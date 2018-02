Besiktas disposto a esforço milionário por Talisca

Equipa de Istambul tem até dia 31 de maio para acionar o direito de compra do passe do jogador,

O Besiktas pretende avançar para a contratação definitiva de Talisca, exercendo assim a opção de compra estipulada aquando do acordo com o Benfica para a cedência do atleta, no início de 2016/17, e válida até 31 de maio.

Segundo apurou O JOGO, os responsáveis do Besiktas decidiram apostar na compra do passe, que custará 21 milhões de euros (os quatro milhões do custo do empréstimo de duas épocas são abatidos no valor inicial de 25 milhões da opção), tendo já transmitido essa intenção ao próprio futebolista. Pressionados pelo interesse do Changchun Yatai, que já tentou levar o atleta em janeiro e que informou o Benfica que irá voltar ao ataque no final da temporada, e pela crescente cobiça de outras equipas, nomeadamente de Inglaterra, o campeão turco está disposto a fazer tudo para segurar o médio-ofensivo. Isto apesar de Fikret Orman, líder do clube, já ter reconhecido por diversas vezes a dificuldade em concretizar tal cenário. Mas, reforçado pelos fundos após a venda de Cenk Tosun ao Everton, por cerca de 30 milhões de euros, e apontando ao pagamento faseado da verba, o Besiktas confia que será capaz de continuar a contar com Talisca, convencido pelo rendimento desportivo do atleta, que leva 14 golos este ano.

Contratado em 2014/15, o jogador esteve perto de ser vendido no final de janeiro, pois o Changchun Yatai, da China, esteve em Lisboa a negociar com Luís Filipe Vieira, tendo visto, porém, o presidente encarnado recusar as propostas apresentadas - o conjunto asiático colocou em cima da mesa 30 milhões de euros, oferecendo numa segunda fase mais dez por objetivos. Sem querer perder uma opção tão importante, apesar de ter direito a receber cinco milhões de compensação pela saída antecipada do atleta, o Besiktas também manifestou a sua intransigência em ver Talisca deixar Istambul.

O futebolista, que celebrou recentemente 24 anos, já manifestou publicamente, por diversas vezes, a intenção de continuar no clube de Istambul, mas o nosso jornal sabe que não fecha, porém, as portas a outro destino, preferindo esperar pelo final da época para tomar uma decisão.