Benfica vira-se para Siliki e já sabe o preço

As conversações por Gabriel, jogador do Leganés ainda não estão encerradas, mas o objetivo dos encarnados é ter um reforço para o meio-campo a breve prazo, se possível para ser ainda inscrito na Champions

O ataque a Gabriel, médio luso-brasileiro que está vinculado aos espanhóis do Leganés, ainda não resultou em acordo selado e as negociações têm-se arrastado há algumas semanas, de tal forma que, segundo O JOGO apurou, Luís Filipe Vieira já deu ordens para a ativação do plano B. E a solução, como revelámos em primeira mão, é James Léa Siliki, jogador de 22 anos do Rennes. E ao presidente dos encarnados já chegou a informação sobre as exigências do emblema francês, com números a apontar para os 20 milhões de euros.

Peça nuclear do Rennes na época passada, onde foi regularmente titular, o internacional sub-19 francês prima pela capacidade física e pela dinâmica ofensiva que imprime ao meio-campo, sendo visto na Luz como um elemento que poderá desempenhar a mesma função de Pizzi, na fase de construção, ou a missão de pressão e transporte que está a ser desenvolvida por Gedson nos jogos já realizados na pré-temporada.

Para esta função, o Benfica tem tentado contar com Gabriel, de 24 anos, mas o Leganés ainda não baixou dos 12 milhões de euros, com um pagamento substancial à cabeça, o que ainda não foi ratificado por Luís Filipe Vieira. Já Siliki, apesar de o Rennes pedir 20 milhões de euros, há expectativa da parte dos encarnados de que, encetando negociações firmes pelo jogador, possa ser alcançado um entendimento por valores próximos ou até inferiores aos pedidos pelo médio do clube espanhol.