Premium Benfica um a um: Vlachodimos foi um muro até aos descontos

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Benfica na derrota frente ao Ajax (1-0)

O Benfica visitou o Ajax, em jogo para a Liga dos Campeões, e saiu derrotado, num jogo que só foi discutido no período de descontos

Vlachodimos: 8 - Muro que foi deixando o Ajax à beira da loucura

O Benfica saiu de Amesterdão de mãos a abanar, mas se alguém não merecia o castigo da derrota, era Vlachodimos. O guardião tinha defendido praticamente tudo - aos 40", quando estava batido, teve a ajuda decisiva de Conti -, mas acabou traído pelo desvio de Grimaldo, vendo a bola de Mazraoui passar-lhe por cima. Continuando a brilhar a grande altura na Liga dos Campeões, o camisola 99 fez duas defesas monumentais, primeiro frente a Dolberg, aos 21", com o pé esquerdo, e depois a Van de Beek, aos 74", com a mão direita, mantendo por várias vezes o Benfica na luta pelo jogo e, se não pelos três pontos, pelo menos pelo empate, que poderia beneficiar as águias. Seguro e sem nunca tremer, defendeu os muitos tiros disparados pelo Ajax, fosse de perto ou de longe, de bola corrida ou parada. Somou uma dezena de defesas e foi deixando o adversário à beira da loucura, mostrando ainda atenção a sair da baliza como líbero.

André Almeida: 5 - Viu desde cedo o Ajax carregar, e em força, sobre o seu flanco, razão pela qual sentiu dificuldades para travar as investidas dos adversários. Errou também na entrega de bola.

Conti: 6 - Estava a fazer uma exibição de grande nível, somando cortes atrás de cortes, limpando muitas vezes os ataques dos lanceiros, ainda por cima tendo evitado por milímetros, aos 40", o golo de Dolberg. No entanto, teve como grande pecado o erro na jogada do 1-0, falhando o corte e deixando Neres entrar pela área, iniciando o lance do golo que tudo decidiu.

Jardel: 6 - A exemplo do companheiro, conseguiu afastar com eficácia o perigo da área encarnada, impondo o seu físico sobre os avançados do Ajax e evidenciando também uma boa leitura de jogo.

Grimaldo: 5 - Travou duelo aceso com Ziyech, o rei do drible do Ajax, saindo com nota positiva, pois foi capaz de travar as arrancadas do camisola 22 dos lanceiros. Ainda tentou o remate, mas sempre sem a pontaria afinada. E foi dele o desvio involuntário que traiu Vlachodimos no golo.

Fejsa: 7 - Fortíssimo a varrer o meio-campo, foi um muro que os médios e avançados do Ajax raramente conseguiram superar. E mesmo quando não cortava a bola, atrasava os ataques dos holandeses.

Gedson: 6 - Demorou a entrar na partida. Evidenciando alguma inconstância nas coberturas defensivas na fase inicial, fez uso da sua velocidade para fechar buracos, tentando ainda criar mossa no ataque.

Pizzi: 5 - Não foi capaz de criar problemas na frente, falhando várias vezes no passe e destacando-se sobretudo pelo apoio defensivo.

Salvio: 5 - Isolado aos 5" por Rafa, sentiu a responsabilidade do lance e acabou por não rematar, tendo optado por colocar na zona central, em Seferovic. Afetado, não conseguiu arrancar em desequilíbrios nem combinar bem com os colegas, subindo apenas após os 30", mas sempre de forma intermitente.

Rafa: 7 - Justificou a aposta de Rui Vitória, pois passaram por ele praticamente todos os lances de perigo do Benfica. Foi uma seta a furar com facilidade a defesa holandesa, ameaçando o golo aos 2" e aos 33" e oferecendo ainda a oportunidade de marcar por várias vezes aos colegas, como sucedeu aos 5", com Salvio.

Seferovic: 6 - Bem a segurar a bola para as subidas dos companheiros, esteve perto do golo logo aos 5", com De Ligt a evitar o 1-0 para as águias. Somou mais remates perigosos e aos 33" ainda isolou, de cabeça, Rafa. Manteve o rendimento na segunda parte, complicando a vida a De Ligt e Blind. E aos 62" ainda obrigou Onana a defesa muito complicada.

Gabriel: 4 - Exagerou no tempo que manteve a bola nos pés, perdendo a oportunidade até de lançar jogadas de perigo, como sucedeu aos 86", quando tinha Gedson a pedir o esférico nas costas da defesa do Ajax e com espaço para atacar a baliza de Onana.

Cervi: (Sem nota) Entrou para queimar tempo.