Premium Benfica um a um: Rafa e Gedson sem companhia

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Benfica na derrota em casa do Belenenses, por 2-0, em partida da oitava jornada da I Liga

Vlachodimos - 5

Começou bem a partida com uma excelente intervenção a negar o golo a Eduardo aos 22". Borrou a pintura com a grande penalidade cometida que depois não conseguiu travar. Aos 72", tirou o golo a Licá.

André Almeida - 4

Até iniciou o desafio com determinação, mas precipitou-se com frequência e não acertou nas marcações. Perto do golo no final da partida, com um cabeceamento que Muriel travou.

Rúben Dias - 4

De regresso à equipa, colocou Keita em jogo no lance do 2-0 e acabou por comprometer a equipa.

Jardel - 4

Algo nervoso, falhou algumas intervenções no eixo defensivo e aos 76" foi evidente a falta de pernas para acompanhar Lucca, que partiu em velocidade.

Grimaldo - 4

Apagado, deixou espaços nas costas e no apoio ao ataque pouco se viu do lateral-esquerdo

Fejsa - 4

Apesar de algumas recuperações, perdeu vários duelos no miolo do terreno.

Gedson - 6

Aos 20", desperdiçou boa chance para faturar. Sem receio de assumir, tentou pegar no jogo no meio-campo, principalmente na primeira parte.

Pizzi - 5

Pese alguns passes acertados, pecou pela falta de intensidade no meio-campo a partir do 1-0. Na segunda parte, no lugar de Salvio, sobre a direita, subiu de produção. Até ser substituído, foi o autor de dois remates perigosos.

Salvio - 4

Se aos 18 segundos testou logo os reflexos de Muriel, depois disso teve uma noite de desacerto, sem conseguir rasgar pela direita. Aos 33", desperdiçou a grande penalidade que ganhou e que poderia ter dado vantagem às águias.

Rafa - 6

Dono da extrema-esquerda, o internacional português revelou-se empreendedor e dinâmico, tentando explorar o espaço no corredor. Deu o mote aos 5", quando visou a baliza sem sucesso e prosseguiu aos 16". Aí perdeu o duelo para Muriel. No segundo tempo, com um lance individual, driblou vários adversários e abriu para Pizzi que não aproveitou. Terminou à direita.

Seferovic - 5

Exibição esforçada do internacional suíço na frente. Aos 17", recuperou a bola na área e desferiu um violento remate que Muriel travou. À procura de espaços, pouco depois, trabalhou fora da área e aplicou nova bomba que saiu ao lado.

Jonas - 5

Lançado no segundo tempo, atirou logo à baliza aos 48", mas Muriel negou-lhe o golo.

Castillo - 4

Pouco acrescentou.

Zivkovic - 4

Nada trouxe ao ataque encarnado.