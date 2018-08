Benfica suspeito de tentar comprar jogadores do Aves, revela JN

Encarnados terão prometido dez mil euros a cada jogador para vencerem o FC Porto.

O Jornal de Notícias revela esta segunda-feira que o Benfica é suspeito de ter prometido pagar, na época passada, dez mil euros a cada jogador do Aves como incentivo para ganhar o último jogo com o FC Porto, a 8 de abril. Estas suspeitas já terão levado as autoridades a efetuar buscas na Luz, nas instalações do Aves e também a vários dirigentes e jogadores.

De acordo com o JN, a suspeita surgiu numa investigação com base numa denúncia anónima que visava, em especial, alguns ex-dirigentes do Aves.