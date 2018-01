Benfica-Sporting: teste à fortaleza da Luz

Sporting é prova de fogo para os encarnados, que chegam a este jogo 100 por cento vitoriosos em casa na Liga

Apenas na luta pelo campeonato nacional, pois já caiu com estrondo da Liga dos Campeões (seis derrotas em seis jogos na fase de grupos), Taça de Portugal e Taça da Liga, o Benfica abre o novo ano com a receção ao Sporting. E o dérbi eterno não é apenas um importante teste às aspirações relativamente à conquista do ambicionado penta, visto que vai também pôr à prova o fulgor dos encarnados no Estádio da Luz. Afinal, nos sete desafios disputados no seu recinto para a liga portuguesa, o tetracampeão nacional não deu hipóteses e venceu todos os adversários.

Numa análise aos dez principais campeonatos do Velho Continente, o registo do Benfica só encontra paralelo nos desempenhos de PSG e Brugge. O líder do campeonato francês averbou 30 pontos em dez jogos realizados no Parque dos Príncipes, enquanto na Bélgica o Brugge também levou de vencida os 11 duelos frente aos rivais que recebeu. Numa comparação entre o trio que melhor desempenho tem diante dos seus adeptos, o Benfica é a equipa que menos golos consente. As águias deixaram que a baliza fosse batida três vezes (Braga, Portimonense e Estoril foram os autores da proeza) e têm, em média, 0,43 tentos sofridos por jogo, enquanto os parisienses registam 0,7 golos sofridos por duelo (sete em dez jogos). Feitas as contas, o Brugge é a defesa mais vulnerável, com uma média de 0,73 tentos encaixados por encontro, devido aos oito consentidos nos 11 partidas realizadas.

Pese a diferença de três pontos para FC Porto e Sporting, a formação comandada por Rui Vitória teve o mérito de impedir a campanha cem por cento vitoriosa dos azuis e brancos no Estádio do Dragão. À 13.ª jornada, os encarnados saíram do Porto com um empate a zero, único deslize dos dragões em casa no campeonato nacional. Fora da Liga, só Leixões (Taça da Liga) e Besiktas (Liga dos Campeões) tinham empatado e derrotado, respetivamente, a equipa liderada por Sérgio Conceição. Já o Sporting tropeçou em Alvalade por duas vezes no campeonato: à oitava ronda, os leões empataram sem golos com o FC Porto, divisão de pontos que se repetiu à 11.ª jornada, aquando da receção ao Braga (2-2). Contabilizando as demais provas, o Sporting empatou com Steaua (play-off de acesso à Champions), Marítimo (Taça da Liga) e Juventus (Liga dos Campeões). A única derrota foi imposta pelo Barcelona, na liga milionária; no José Alvalade, os catalães venceram por 1-0.