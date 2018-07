Benfica sobe parada para contratar Gabriel

As pretensões de última hora do clube espanhol não afugentaram o Benfica, que conta fechar a contratação até ao fim da semana. Hoje há nova ronda negocial e podem surgir novidades

Prioridade encarnada para reforçar o sector intermediário do plantel comandado por Rui Vitória, Gabriel voltou ontem a estar em cima da mesa das negociações entre Benfica e Leganés, num jogo de paciência que os responsáveis encarnados contam fechar até ao final desta semana. As exigências de última hora do conjunto espanhol, que, fortalecido pela venda do defesa Diego Rico ao Bournemouth por 15 milhões de euros, decidiu pedir o mesmo valor para libertar Gabriel, atrasaram o processo, mas o Benfica não baixa a guarda e continua a fazer pressão no sentido de garantir a contratação, com Luís Filipe Vieira a dar indicações para Costa Aguiar, empresário que está em Espanha como emissário do clube, subir a parada e aproximar-se da verba pretendida pelo Leganés, ainda que sem a atingir.

O diálogo mantém-se e, segundo apurou O JOGO, as partes voltaram ontem a aproximar-se, estando agendada nova ronda negocial para hoje, que até pode resultar em novidades. Recusando atingir a verba pretendida pelo Leganés, o Benfica mostra-se, face à evolução do processo, otimista em relação a um desfecho positivo. Ainda assim, e apesar de manter total interesse em Gabriel, os responsáveis da Luz não pretendem ver arrastar a situação para lá do fim de semana. Isto porque as inscrições para a terceira pré-eliminatória, frente ao Fenerbahçe, encerram a 2 de agosto e as águias pretendem ter margem suficiente para assegurar uma alternativa - o plano B é, como O JOGO já adiantou, Siliki, médio de 22 anos do Rennes.

Enquanto Gabriel não chega, quem vai aproveitando para mostrar serviço é Gedson. Promovido dos bês, o jovem de 19 anos tem impressionado Rui Vitória e vem sendo testado no onze que se prepara para iniciar a época.