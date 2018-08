Benfica responde ao FC Porto: "Anormal é serem escrutinados"

Clube da Luz reagiu ao comunicado do FC Porto através das redes sociais.

O Benfica respondeu esta sexta-feira ao FC Porto a propósito do processo disciplinar instaurado a Yacine Brahimi. Depois do comunicado emitido pelos dragões, o emblema encarnado reagiu através da conta do Twitter destinada à Comunicação Social.

"Para o crime organizado apertar o pescoço a um adversário é interação. Ser porta-voz do crime do roubo de emails, da invasão do centro de treinos de árbitros e das ameaças e coação sobre eles também é normal. Anormal é serem escrutinados", atira o Benfica.

Recorde-se que o Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar a Brahimi, depois de a Comissão de Instutores da Liga ter optado por arquivar a queixa interposta pelas águias.