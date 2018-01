Benfica recorda Pizzi no Dragão e faz comparação: "Se não fosse tão triste dava para rir"

Benfica recorreu à conta de Twitter destinada à comunicação social para criticar aquilo que considera ser uma disparidade no que toca a multas e suspensões.

O Benfica recorreu à conta de Twitter destinada à comunicação social para criticar aquilo que considera ser uma disparidade no que toca a multas e suspensões. As águias comparam os castigos aplicados a propósito do dérbi e a Hélder Cristóvão, treinador da equipa B, recordando o episódio com Pizzi no Clássico do Dragão.

"15.000 euros de multa pelas cartolinas do Coentrão. 2.000 euros de multa pela agressão de adepto do FC Porto a Pizzi. Hélder Cristóvão suspenso por gesto de roubo no clássico. Ameaças a árbitros e gesto de chamar louco ao árbitro com apagão. Se não fosse tão triste dava para rir", escreveu.