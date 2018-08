Benfica recebe primeiro PAOK

Os jogos realizam-se no dia 21 de agosto, em Lisboa, e 29 de agosto, na Grécia.

O Benfica empatou esta terça-feira 1-1 em casa dos turcos do Fenerbahçe e assegurou a passagem ao play off da Liga dos Campeões, no qual vai defrontar os gregos do PAOK Salónica.

Os encarnados deram esta terça-feira um passo importante para seguirem em frente na eliminatória e vão receber primeiro o PAOK, no dia 21 de agosto, no Estádio da Luz, para os play offs da Liga dos Campeões. O último jogo será na Grécia, no dia 29 de agosto.

O PAOK, equipa onde joga o internacional português Vieirinha, deixou pelo caminho os russos do Spartak Moscovo.