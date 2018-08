Benfica reage às suspeitas de aliciamento a jogadores do Aves

Encarnados falam em denúncia anónima "falsa" e afirmam que foi o clube quem solicitou às entidades "uma investigação rigorosa a todos os jogos realizados nas últimas cinco épocas"

O Benfica reagiu esta segunda-feira à notícia avançada pelo Jornal de Notícias, que revela que os encarnados são suspeitos de ter prometido pagar, na época passada, dez mil euros a cada jogador do Aves como incentivo para vencerem o último jogo com o FC Porto, a 8 de abril.

Em comunicado, o clube refere tratar-se de uma "denúncia anónima falsa" e que "nenhum dirigente do clube cometeu qualquer ilegalidade ou fez qualquer contacto para oferecer qualquer tipo de incentivo ou vantagem nesse citado jogo, ou em qualquer outro jogo a jogadores de outros clubes".

O Benfica afirma também que solicitou "às entidades competentes uma investigação rigorosa a todos os jogos realizados nas últimas cinco épocas".

Leia o comunicado do Benfica:

"1. A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD esclarece que são totalmente falsos os factos citados na notícia hoje publicada pelo Jornal de Notícias sob o título "Benfica suspeito de prometer 10 mil euros para vencer o FC Porto", feita com base, segundo a mesma notícia, numa denúncia anónima.



2. Reafirmamos de forma inequívoca que nenhum dirigente do Clube cometeu qualquer ilegalidade ou fez qualquer contacto para oferecer qualquer tipo de incentivo ou vantagem nesse citado jogo, ou em qualquer outro jogo a jogadores de outros clubes.



3. Esclareça-se que nunca o Sport Lisboa e Benfica, nem nenhum dos seus dirigentes ou agente desportivo do Clube, foi confrontado ou sequer ouvido sobre o tema que consta na referida notícia.



4. A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD reafirma a sua serenidade sobre esta matéria, tanto mais que foi por sua iniciativa que solicitou às entidades competentes uma investigação rigorosa a todos os jogos realizados nas últimas 5 épocas.



5. Lamentamos, por fim, assistir à forma sistemática como um título reputado como o Jornal de Notícias se tem transformado neste último ano e meio num instrumento permanente da estratégia de comunicação do FCP, facto percetível até pela promiscuidade existente entre jornalistas com cargos de direção editorial do referido jornal, que não se eximiram de exibir a sua presença e participação nos festejos mais privados do staff do referido clube, no título conquistado na última época. Felizmente uma instrumentalização e promiscuidade sem paralelo nos media nacionais."