Benfica prepara dérbi sem Luisão e Grimaldo

Os defesas Luisão e Grimaldo, em recuperação de lesões, foram os únicos ausentes no treino do Benfica, esta segunda-feira, que prepara o dérbi de quarta-feira com o Sporting, da 16.ª jornada da I Liga.

O capitão, que se lesionou em 13 de dezembro no jogo da Taça de Portugal em Vila do Conde, em que o Benfica perdeu por 3-2 no prolongamento, com o Rio Ave, fez trabalho de ginásio e o lateral espanhol apenas corrida no relvado.

O Benfica fez o primeiro treino do ano no centro de estágios do Seixal, com o foco no jogo de quarta-feira, que terá início às 21h30, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Na terça-feira, a equipa encarnada volta a treinar no Seixal, em sessão agendada para as 10h00, à porta fechada, e ao final da tarde, às 19h15, o treinador benfiquista, Rui Vitória, dará na Luz a conferência de antevisão do dérbi.

O Benfica recebe o Sporting com as duas equipas separadas por três pontos: as águias são terceiras classificadas, com 36 pontos, enquanto os leões ocupam o segundo lugar, com os mesmos 39 pontos do líder FC Porto.

Antes de Benfica e Sporting se defrontarem no Estádio da Luz, o FC Porto visita o Feirense (20:15), 13.º classificado.