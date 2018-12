Benfica não se quer juntar ao Mónaco e tem data em mente: 1 de novembro de 2016

Equipa de Rui Vitória não vence em casa na fase de grupos desde 1 de novembro de 2016, com o Dínamo Kiev, por 1-0.

Afastado da Liga dos Campeões, o Benfica procura esta quarta-feira quebrar um jejum de mais de dois anos sem vitórias caseiras na fase de grupos da prova. O último triunfo encarnado durante esta etapa foi a 1 de novembro de 2016, frente ao Dínamo Kiev, por 1-0, com Salvio a decidir a conquista dos três pontos na cobrança de um penálti. Desde então, o clube da Luz disputou seis partidas no seu reduto sem ganhar, numa série iniciada ainda em 2016/17, com a derrota por 2-1 com o Nápoles, a 6 de dezembro de 2016.

O encontro com o AEK Atenas é a derradeira oportunidade para o conjunto liderado por Rui Vitória evitar a segunda participação consecutiva longe dos triunfos nesta fase da competição milionária - depois das três derrotas em 2017/18 (época na qual totalizaram seis derrotas em seis jogos, em termos absolutos), as águias somam para já um desaire, com o Bayern Munique, e um empate, com o Ajax. O Benfica tenta evitar o exemplo do Mónaco, que perdeu em casa com o Dortmund, por 2-0, e não somou pontos no seu reduto pela segunda época seguida.

Depois de duas épocas nas quais conseguiu atingir os "quartos" e os "oitavos" da Liga dos Campeões, Rui Vitória não tem conseguido conduzir o Benfica ao sucesso na prova, na qual, em termos caseiros, regista apenas três triunfos na fase de grupos, em 11 jogos (tem mais dois empates e seis derrotas), apresentando uma eficácia de apenas 27,3 por cento de vitórias no seu reduto, que pode chegar aos 33,3 em caso de triunfo amanhã diante do conjunto helénico. Bem inferior aos 53,3 por cento com que Jorge Jesus terminou a sua passagem pela Luz, fruto de oito vitórias em 15 jogos, e ainda cinco empates e dois desaires.