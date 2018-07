Benfica: Leganés admite Gabriel abaixo dos 15 milhões de euros

Depois de ter solicitado 15 milhões de euros pelo passe do médio, a turma dos arredores de Madrid acedeu a recuar na verba pretendida, tendo o Benfica subido também novamente a parada

O braço de ferro entre Benfica e Leganés por Gabriel tem sido discutido diariamente e, segundo apurou O JOGO, o emblema espanhol aceitou agora baixar novamente nas suas exigências, admitindo negociar a transferência do médio de 24 anos por cerca de 12 milhões de euros, verba da qual o emblema presidido por Luís Filipe Vieira também já se aproximou, até porque, tal como o nosso jornal adiantou, o líder encarnado deu instruções para subir a parada pelo centrocampista.

No início da semana, e fortalecidos pela venda recorde do lateral-esquerdo Sergio Rico ao Bornemouth, da Premier League, por 15 milhões de euros mais três por objetivos, os responsáveis do Leganés esticaram a corda junto do Benfica, pedindo precisamente 15 milhões de euros pelo passe do futebolista luso-brasileiro. Apesar desta posição, as águias não desistiram e continuaram as duras negociações com o conjunto dos arredores de Madrid, tendo conseguido que o Leganés revisse novamente em baixa as suas exigências. No entanto, e apesar do otimismo das partes envolvidas no negócio, não existe ainda acordo, com os clubes a discutirem também, além do valor final da transferência, as formas de pagamento. E é aí também que o Leganés, segundo apurou O JOGO, procura ser compensado logo à cabeça de forma substancial, algo que fez questão de transmitir a Costa Aguiar, emissário enviado pelas águias durante esta semana a Espanha.

O Benfica começa a ver o final do prazo para inscrever jogadores para a pré-eliminatória com o Fenerbahçe cada vez mais perto (encerra a 2 de agosto), razão pela qual pretende acelerar o processo. No entanto, e mantendo Gabriel como prioridade, as águias apontam já a Siliki, médio francês de 22 anos do Rennes, como alternativa a atacar.