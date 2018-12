Benfica já passou FC Porto e Braga e aponta à melhor série sem sofrer golos

Ao período de crise e quase demissão de Rui Vitória seguiu-se uma sequência de quatro jogos a vencer e sem golos encaixados que dura há 374 minutos.

Após vários encontros em que a defesa consentiu golos, o Benfica mantém a baliza inviolável há quatro desafios consecutivos. Desde a goleada infligida pelo Bayern (5-1) e que quase ditou a demissão de Rui Vitória, os encarnados iniciaram uma série de quatro vitórias sem qualquer tento sofrido.

Feitas a contas, desde que Ribéry bateu Vlachodimos em Munique, selando o triunfo bávaro na Champions, passaram 374 minutos com as redes imaculadas. Este domingo, na Madeira, diante do Marítimo, "basta" que o vice-campeão nacional esteja 80 minutos sem sofrer golos para ficar com o melhor registo defensivo, entre todas as equipas do primeiro escalão.

Caso as águias estejam esse período do embate, no mínimo, sem deslizes na retaguarda, o Benfica ultrapassa o V. Guimarães, formação que neste momento lidera o ranking (453 minutos entre os jogos com o Braga e o Rio Ave). Com Rui Vitória ao leme, a anterior melhor série contemplou sete desafios consecutivos com a baliza a zeros. Entre dezembro e janeiro da época 2016/17, o emblema da Luz esteve 665 minutos com um registo perfeito neste capítulo, em grande parte graças aos duelos com Real Massamá, Estoril, Rio Ave, Paços de Ferreira, Vizela e V. Guimarães (campeonato e Taça da Liga), rivais que não conseguiram faturar às águias. Em termos comparativos, o FC Porto esteve três encontros seguidos sem sofrer golos entre setembro e outubro desta temporada (V. Setúbal, Tondela e Galatasaray), o que equivale a 358 minutos, contabilizando o jogo com o Benfica e Schalke, em que os dragões consentiram tentos. Já o Sporting, o melhor que conseguiu foi mesmo um encontro com as redes invioláveis. O Braga, que venceu o Feirense por 4-0 esta jornada, está numa série de três encontros sem sofrer (286 minutos, somando o duelo com o Praiense, em que os açorianos faturaram aos 74" na Taça de Portugal).