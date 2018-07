Benfica faz contas para ter Bernard

Brasileiro conhece bem Ferreyra, também ele ex-jogador de Paulo Fonseca

Rui Vitória poderá contar em breve com mais uma opção para a ala esquerda do ataque depois de Luís Filipe Vieira, segundo O JOGO confirmou, ter dado o pontapé de saída nas negociações com vista à contratação de Bernard, jogador que deixou o Shakhtar em final de contrato - ele que custou aos ucranianos, em 2013, 25 milhões de euros - e está ainda sem vínculo definido com outro emblema.

O presidente do Benfica já recebeu nas instalações da SAD, no Estádio da Luz, o empresário do internacional brasileiro de 25 anos para avaliar em que moldes o negócio poderá avançar. Vieira encontrou-se com Adriano Spadoto anteontem, que se fez acompanhar de César Boaventura, que está incluído neste processo como intermediário, o mesmo que negociou no início da última época o empréstimo de Gabriel Barbosa do Inter de Milão para as águias e de Lisandro López, em janeiro, para o mesmo clube italiano.

Bernard atuou cinco épocas pelo Shakhtar, tendo os ucranianos pago, em 2013, 25 milhões de euros, quando foi contratado ao Atlético Mineiro

Neste encontro, o líder das águias foi confrontado com os valores esperados pelo jogador e seu representante para se vincular às águias, naquele que é um negócio que implicará um investimento elevado, pelo menos ao nível do que foi necessário para assegurar Facundo Ferreyra. O avançado argentino, que também deixou livre o Shakhtar, assinou pelos encarnados à troca de um prémio de assinatura e pagamento de comissões que ascenderam a quatro milhões de euros, ficando o jogador a receber um salário anual líquido na ordem dos 2,2 milhões.

Empresário do internacional brasileiro, que foi colega de plantel do argentino Ferreyra, já esteve no Estádio da Luz reunido com o presidente das águias para dar início às conversações

Neste sentido, e já com mais de 22 milhões de euros gastos em entradas, com a inerente carga salarial, o máximo responsável dos encarnados vai avaliar o impacto que mais esta contratação, com previsível elevado custo em prémios de assinatura, comissões e salários, terá no orçamento para a nova temporada, estando previsto que seja tomada uma decisão no arranque da próxima semana.