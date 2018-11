Benfica faz apelo aos adeptos: "Não fechem a Luz!"

Numa mensagem difundida através das redes sociais, o clube lembra o risco de interdição do recinto, devido à utilização de material pirotécnico.

Muitos milhares de euros depois em multas por mau comportamento dos adeptos depois, o Benfica enfrenta o risco de interdição do Estádio da Luz e, em mensagem difundida, esta segunda-feira, através das redes sociais, pediu a colaboração dos benfiquistas para evitar o castigo. "Não fechem a Luz!" é o título do "apelo" aos simpatizantes do clube: "O uso deste tipo de engenhos nos últimos jogos, com o Moreirense na Luz e na recente deslocação a Tondela, levou a uma condenação e à aplicação de uma multa em 20 mil euros por parte do Conselho de Disciplina da FPF ao Benfica. Qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz".

"Apelamos e agradecemos o apoio incansável de todos, mas sem o recurso a qualquer tipo de material pirotécnico, insiste o Benfica, no texto que aqui se reproduz, na íntegra:

"Caros Benfiquistas, sócios, adeptos e simpatizantes.

Tem sido notável e incansável o apoio que a nossa equipa tem recebido da vossa parte, seja na Luz ou em qualquer dos estádios onde já jogamos esta época.

Um registo que merece um reconhecido agradecimento. Mas existe um apelo que temos de fazer. É responsabilidade de todos e de cada um de nós evitarmos que o Estádio da Luz seja interditado pelo uso de material pirotécnico, sejam tochas ou outro tipo de artefactos.

O uso deste tipo de engenhos nos últimos jogos, com o Moreirense na Luz e na recente deslocação a Tondela, levou a uma condenação e à aplicação de uma multa em 20 mil euros por parte do Conselho de Disciplina da FPF ao Benfica. Qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz.

Apelamos e agradecemos o apoio incansável de todos, mas sem o recurso a qualquer tipo de material pirotécnico.

Temos de ter noção do que está em jogo e que esta é a melhor forma de apoiar a equipa. O nosso Benfica assim o merece!"