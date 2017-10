Benfica esbanja pontos como ninguém

Até ao momento, o Benfica já deixou fugir dez pontos depois de ter estado à frente no marcador, registo que nem FC Porto ou Sporting tiveram em igual período temporal nas duas últimas épocas

Apenas com uma vitória nos últimos seis jogos, o Benfica está a atravessar um ciclo negativo não só no campeonato, mas também na Liga dos Campeões, onde averbou duas derrotas em igual número de jogos. Além disso, em quatro das 12 partidas já realizadas em todas as provas, os encarnados até estiveram na frente do marcador, mas não tiveram pedalada para segurar a vantagem. Só nos embates com CSKA, Boavista, Braga e Marítimo, já foram dez pontos perdidos, mais do que em toda a época passada, contabilizando todos os encontros com pontos em disputa.

Comparando com a época que culminou com a conquista do tetracampeonato, os encarnados revelaram incapacidade para gerir o resultado somente em três duelos. Na Champions, isso sucedeu duas vezes com o Besiktas em casa (1-1) e, fora de portas (3-3) na Liga, o FC Porto contribuiu para esta estatística, ao chegar ao empate na Luz depois de Jonas ter aberto o ativo de penálti. Em período homólogo, as águias apenas desperdiçaram dois pontos no primeiro encontro com os turcos.

Na dúzia de jogos já realizados esta época em todas as provas, as águias desperdiçaram a vantagem em quatro partidas

Se, na época atual, os rivais FC Porto e Sporting ainda não deixaram fugir qualquer vantagem, em 2016/17 e no mesmo período, dragões e leões tiveram um registo mais negativo do que o dos encarnados, com cinco pontos esbanjados. O mesmo se verificou em 2015/16, com as águias a perderem três pontos e os dois rivais mais um, números que no total da época se igualaram com seis para as três equipas.

Tendo como período de análise os anos de Rui Vitória a liderar os encarnados, em comparação com os dois principais rivais, o pior registo pertence ao Sporting, em 2016/17. Foram 17 pontos perdidos - contra um total de seis das águias e 13 dos dragões -, cenário que o Benfica arrisca igualar ou bater, tendo em conta o número de desafios que restam jogar até final da época.

Em sentido contrário, e olhando à época em curso, o Benfica recuperou pontos em dois jogos que começou a perder. Em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, ainda empatou, recuperando assim um ponto, enquanto na Luz, com o Portimonense, logrou mesmo transformar uma derrota em triunfo e somar os três pontos. Quatro pontos que não compensam, assim, a dezena que desperdiçou, cinco deles na Liga, que permitiria ao campeão repartir a liderança com o FC Porto.