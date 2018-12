Benfica elogia justiça italiana e aponta ao FC Porto

Newsletter do Benfica, publicada esta sexta-feira, aponta também aos "conselheiros que se sentam na Cidade do Futebol"

Foi através da newsletter, publicada diariamente no site do clube, que o Benfica elogia a justiça desportiva italiana para acabar a visar o FC Porto e a FPF. "Em Itália, a justiça desportiva acaba de castigar o Inter de Milão com dois jogos à porta fechada por insultos racistas dos seus adeptos contra Koulibaly, senegalês do Nápoles", começa por ler-se antes da "passagem" para o futebol caseiro com óbvia critica aos adeptos do FC Porto e ainda à FPF. "Em Portugal, os autores do cântico "filhos da p... SLB" que escutamos há vários anos (sempre no mesmo estádio) continuam a rir-se dos conselheiros que se sentam na Cidade do futebol".

Recorde-se que na quarta-feira, no decorrer do Inter-Nápoles, o defesa central da equipa napolitana, Koulibaly foi vítima de cânticos racistas durante o jogo que ficou ainda marcado, já depois dp apito final e no exterior do estádio de San Siro, pela morte de um adepto de 35 anos, atropelado por uma carrinha que transportava adeptos do Nápoles.

A instância disciplinar da liga italiana anunciou, esta quinta-feira, que o Inter terá de disputar dois jogos à porta fechada e um terceiro com uma bancada interdita - aquela de onde, na véspera, durante o jogo com o Nápoles (1-0), surgiu o coro racista dirigido a Koulibaly.