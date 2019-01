Benfica e o fogo na bancada: "Os pirómanos veem sempre mais qualquer coisa"

Clube da Luz comentou as chamas na bancada do estádio do Portimonense após a derrota (2-0) frente aos algarvios.

O Benfica comentou esta quinta-feira o incêndio que deflagrou após o apito final do jogo com o Portimonense - vitória dos algarvios por 2-0 - na bancada do estádio da formação alvinegra, falando num "lamentável acendimento de duas tochas".

"Uma mentira repetida muitas vezes pode tornar-se verdade. É nesta ideia que acreditam todos os que, desde ontem [quarta-feira] à noite, vêm fazendo relatos de um 'fogo posto' nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão. Tratou-se do lamentável acendimento de duas tochas, rapidamente apagadas e sem quaisquer danos, tal como consta oficialmente no relatório do delegado ao jogo. Os pirómanos, no entanto, vêem sempre mais qualquer coisa", atirou o clube da Luz, através da newsletter "News Benfica", já depois de o FC Porto ter comentado o incidente através do boletim "Dragões Diário".

O Benfica refere ainda que, no clube, "as derrotas chegam sempre na pior altura": "Nunca há dias bons para se perder. No Benfica, aliás, é exatamente o contrário: o dia perfeito é aquele em que se ganha. Todos sabemos isso", acrescentam as águias.