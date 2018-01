Benfica é o clube que mais fatura com a venda de jovens, FC Porto em terceiro

Estudo concluiu que o clube da Luz é o que tira maior proveito das vendas de jovens jogadores, da formação ou contratados em tenra idade. O FC Porto surge no terceiro posto.

O Financial Times publicou um estudo que revela que o Benfica é o clube europeu que angaria mais dinheiro com a venda de jovens jogadores, provenientes da formação ou contratados com menos de 21 anos.

De acordo com o diário britânico, o clube da Luz já faturou mais de 400 milhões neste particular, com destaque para as transferências de Renato Sanches (Bayern de Munique), Fábio Coentrão (Real Madrid), David Luiz (Chelsea) e Di María (Real Madrid).

O FC Porto surge na terceira posição da tabela, com as vendas de jogadores como Bruno Alves (Zenit), André Silva (Milan) ou James Rodríguez (Mónaco) e com um valor total que se aproxima dos 300 milhões de euros enquanto o Sporting ocupa o 14º lugar, com cerca de 200 milhões de euros somados - as vendas de Nani, João Mário e João Moutinho são salientadas pelo Financial Times.

O Lyon é o clube que surge no segundo lugar, com um encaixe de 300 milhões de euros, proporcionado pela venda de jogadores como Karim Benzema e Alexandre Lacazette.

"O Benfica é um autêntico transportador de talento, com o FC Porto e o Ajax bem perto", assinala John Burn-Murdoch, um dos autores do estudo, na sua conta do Twitter.

É também necessário referir que os cálculos foram efetuados com base nos preços de 2018, ou seja, ajustados à inflação do mercado de transferências atual.