Benfica quer divulgação das conversas entre árbitro e VAR no jogo com o FC Porto

Benfica voltou esta quinta-feira a abordar a arbitragem do clássico da Taça da Liga.

O Benfica voltou esta quinta-feira a abordar a arbtragem do encontro com o FC Porto, da final-four da Taça da Liga. O clube da Luz, através da newsletter "News Benfica", defende a divulgação das conversas entre árbitro e videoárbitro da partida.

"Algo de muito grave se passa quando decisões incompreensíveis do VAR se tornam, infelizmente, o principal destaque de um jogo de futebol. Um instrumento que deveria ajudar a esclarecer e a tirar dúvidas, está, pela sua má utilização e por critérios que ninguém conseguiu até hoje entender, a transformar-se num enorme problema para as próprias equipas de arbitragem. Em nome da transparência seria de toda a utilidade divulgar-se a gravação das conversas entre árbitro e vídeoárbitro do último Benfica-FC Porto para se tentar compreender o que parece incompreensível", surge escrito, deixando o Benfica algumas questões de seguida.

"Por que razão existiu tamanha dualidade de critérios que levou a que só no lance do golo de Rafa o árbitro tenha ido visionar as imagens? Por que razão o videoárbitro lhe disse que esse golo era irregular? Por que razão o mesmo videoárbitro não viu as faltas nítidas de Óliver e Marega nos dois primeiros golos do FCP? Por que razão o árbitro não quis rever no monitor o segundo golo do Benfica, erradamente invalidado por um pretenso fora-de-jogo que as imagens provam não ter existido?", enumera.

"Em nome da mesma transparência, seria também importante que o Conselho de Arbitragem (CA) esclarecesse quantos erros do VAR foram até hoje detetados nos jogos do campeonato. E mais: que o CA os identificasse publicamente com explicação pedagógica. Pelo menos os 9 que foram assumidos até à 11.ª jornada. Importa realçar que analistas insuspeitos, sem qualquer ligação ao Benfica, defendem que a vantagem do atual líder do campeonato deve-se a erros de arbitragem e, sobretudo, a erros do VAR difíceis de entender. Ou seja, no Campeonato e na Taça da Liga, esses erros tiveram e continuam a ter interferência direta no desenrolar dos resultados e na verdade das competições, com a particularidade e a coincidência absurda de favorecerem sempre a mesma equipa. Estranho fenómeno também se passa sobre um outro apagão, este sobre os processos que foram movidos na sequência das ameaças e tentativas de coação a árbitros e suas famílias. Como estão esses processos? A invasão da Maia e as queixas divulgadas pelos media desapareceram?", continua o Benfica, referindo-se depois a Bruno Costa, jogador do FC Porto.

"Para além de todas as peripécias ocorridas nos últimos dias, em Braga, esta edição da Taça da Liga será ainda recordada pelo incumprimento regulamentar que deveria ter afastado - e não afastou - uma das equipas da final four. Não é admissível que uma "lesão criativa" se sobreponha às regras que, à partida, todos deveriam estar obrigados a cumprir", finaliza.