Benfica dá mais um ano a Luisão: anúncio está para breve

Nos encarnados desde 2003, o central de 36 anos é um exemplo de longevidade e em agosto do ano passado, ao erguer a Supertaça, tornou-se o benfiquista com mais títulos na história do clube.

Jogador há mais anos no Benfica, Luisão vai prolongar o atual vínculo contratual até junho de 2019. Segundo O JOGO apurou, e como estava previsto, o presidente Luís Filipe Vieira já acertou os termos do novo vínculo com o central brasileiro, que assim continuará com as funções de capitão do emblema da Luz.

O entendimento entre ambas as partes é total e só faltará mesmo a assinatura do novo contrato e oficialização do mesmo, situação que deverá acontecer a breve prazo.

A atual ligação de Luisão às águias termina no final desta época - a última renovação foi formalizada em abril de 2017 -, mas a continuidade do jogador de 36 anos já foi assegurada com a devida antecedência. Figura carismática do Benfica, o camisola 4 chegou à Luz em 2003, proveniente do Cruzeiro. Exemplo de longevidade no mesmo clube, algo pouco visto no futebol atual, o Girafa foi várias vezes cobiçado por outros clubes, mas manteve-se sempre no Benfica, sendo já um histórico do conjunto encarnado.

Tetracampeão por inteiro, à semelhança de Jardel, André Almeida, Fejsa e Salvio, em agosto do ano passado, com o triunfo na Supertaça diante do Vitória de Guimarães, Luisão festejou o 20º troféu pelos encarnados, tornando-se o jogador com mais títulos, à frente de Nené (19).

Imprescindível para todos os treinadores com quem trabalhou no Benfica, esta temporada Luisão já atingiu os 536 encontros, ou seja, ultrapassou Veloso, que era o segundo jogador com mais desafios de águia ao peito. Agora, o experiente defesa-central só tem Nené à frente (578). Dada a prorrogação contratual e caso continue a manter a mesma disponibilidade física, é expectável que o dono da camisola 3 termine a carreira no topo da lista, com o título de futebolista que mais vezes representou o clube da Luz em encontros oficiais.