Benfica compara lances e visa arbitragens: "É apenas mais um exemplo"

Águias lançaram críticas às arbitragens através da newsletter do clube.

O Benfica lançou esta segunda-feira críticas na direção da arbitragem, comparando as decisões de João Capela no jogo entre as águias e o Belenenses - da 25ª jornada - com as que foram tomadas pelo mesmo árbitro no duelo de sábado entre o FC Porto e o Marítimo.

"Na jornada anterior, na Luz, o árbitro viu a bola tocar por 3 vezes nas mãos de jogadores do Belenenses na sua grande área. Em nenhum dos casos considerou penálti. Passados 5 dias, o mesmo árbitro demorou 4 minutos para assinalar um penálti a favor do FC Porto num lance em que a bola bateu... no peito de um jogador do Marítimo! Decisão, obviamente, retificada. Já na segunda parte, numa jogada em tudo idêntica a outras que aconteceram no Benfica-Belenenses (e que não foram sancionadas), o pontapé de grande penalidade acabou mesmo por ser assinalado", refere o clube da Luz no boletim informativo "News Benfica", falando em "dualidade de critérios":

"Este é apenas mais um exemplo de um conjunto de inúmeras situações de gritante dualidade de critérios neste campeonato e sempre a favorecer o mesmo clube", rematam as águias.