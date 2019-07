Benfica coloca companheiro de Ronaldo na mesma lista de Keylor Navas

Os encarnados mantêm a intenção de reforçar a baliza e têm mais um nome em cima da mesa, o suplente da Juventus.

Bruno Lage deverá contar com um novo guarda-redes antes do fecho do mercado, dia 2 de setembro, e o reforço deverá sair da lista, cada vez mais restrita - onde já esteve Cillessen, do Barcelona, e Helton Leite, do Boavista -, que inclui os nomes de Keylor Navas, como O JOGO noticiou, mas também de Mattia Perin, sendo este um alvo, segundo apurámos, muito bem cotado entre as preferências das águias, mas com o inconveniente atual de implicar um investimento substancial, que nas contas da Luz poderá situar-se entre os 15 e os 20 milhões de euros.

Lista: companheiro de Cristiano Ronaldo chegou a Turim em 2018 e só fez nove jogos

Ainda na terça-feira, alguns meios de comunicação italianos apontavam que Benfica e FC Porto estariam em cima de Perin, com maior insistência para os encarnados, mas acrescentando que o guardião não tem em vista, nesta fase, a mudança para um campeonato periférico como é encarado o português. Porém, e a estratégia das águias assenta nesta visão, na Luz acredita-se que a contratação de um guardião deste nível apenas será possível mais à frente, perto do fecho do mercado, numa altura em que as movimentações até lá proporcionem melhores condições para o Benfica e escassas saídas de estatuto Champions para os alvos.

É esta a expectativa em relação a Navas, que poderá ser libertado a custo zero, com o Real Madrid e o Benfica a acertarem compensações ao costa-riquenho de 32 anos que permitam a chegada à Luz com um salário mais comportável que os atuais cinco milhões líquidos que aufere, como sucedeu quando Casillas trocou os merengues pelos dragões.

O Benfica pretenderá aproveitar para já o regresso de Buffon à Juve, que deixará Perin à sombra deste "monstro" das balizas e do titular Szczesny. O internacional italiano, de 26 anos, apenas fez nove jogos pela equipa de Cristiano Ronaldo, depois de ter custado 12 milhões de euros, pagos ao Génova.