Benfica bloqueou saída de Rafa para a Premier League

Empresário do dianteiro encarnado revela que colocou sobre a mesa de Luís Filipe Vieira "propostas credíveis e reais", mas o Benfica rejeitou a transferência porque "precisava do jogador".

A lesão de Salvio deixou caminho aberto para a entrada em cena de Rafa na condição de titular, mas a intermitência de utilização anterior também abriu a janela para a saída do camisola 27 do plantel das águias. Contudo, e segundo revela a O JOGO o seu empresário, António Araújo, a resposta de Luís Filipe Vieira foi negativa às ofertas que lhe foram colocadas sobre a mesa provenientes de clubes da Premier League.

Nada surpreendido com o desempenho que o jogador tem apresentado, António Araújo sublinha que "por acreditarem nele é que não saiu em janeiro. "Não é conversa da treta, é um facto. As situações que fizemos chegar ao presidente do Benfica foram propostas credíveis, reais, de clubes ingleses que até continuam interessados em levá-lo. Não era conversa. O Benfica entendeu que não era o momento porque precisava do jogador. Conversámos com o Rafa, dissemos-lhe para ter paciência e lutar", anunciou o agente que intermediou a transferência do dianteiro do Braga para o Benfica.

Tal como noticiámos perto do fecho da janela de transferências, a decisão de Luís Filipe Vieira foi sustentada também na análise de Rui Vitória, que chegou a garantir ao jogador que iria ter mais tempo de utilização. "O Rafa está finalmente a aparecer porque lhe estão a dar estabilidade, tranquilidade e confiança. Não quero com isto dizer que o Rui Vitória e sua equipa técnica não acreditavam nele. É uma questão de oportunidade e de confiança, que infelizmente chegou por infelicidade de um colega."

Para trás ficam muitos jogos a ver de fora, no banco ou na bancada, o que, segundo o agente, motivou críticas pelo montante gasto na contratação do jogador de 24 anos. "A transferência rondou os 17 milhões de euros, então para muitos ele tinha de executar o pontapé de baliza, receber no meio-campo, cruzar e marcar golo. Depois destes três jogos, já começa a soltar as asas e está a voltar a fazer aquilo que levou o Benfica a contratá-lo. Se pagaram o que se sabe por ele foi porque consideraram que ele tinha esse valor, mas precisa de jogos para o mostrar. Como o está a fazer. Empenhou-se sempre e nunca desanimou porque quer muito vencer, como sempre quis", assegura António Araújo.