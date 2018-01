Benfica B com jogo adiado devido ao relvado

Jogo entre o Benfica B e a equipa sub-23 do Tottenham, da terceira jornada da Premier League International Cup de futebol, foi esta quarta-feira adiado.

O jogo entre o Benfica B e a equipa sub-23 do Tottenham, da terceira jornada da Premier League International Cup de futebol, foi esta quarta-feira adiado devido ao estado do relvado do Lamex Staium, em Stevenage. Em comunicado, o Stevenage FC, proprietário do recinto, explicou que as "chuvas fortes" tornaram impraticável o relvado, o que foi confirmado numa inspeção pelas 17h00, e o jogo, inicialmente agendado para as 19h00, foi adiado.

Os encarnados precisam de vencer na última jornada para poderem pensar no apuramento para a próxima fase, num grupo F em que são terceiros, com três pontos, atrás do já apurado Villarreal, que é primeiro, e do Tottenham, que tem três. O West Ham é último, sem pontuar.

Os primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os "quartos", ao lado dos dois melhores segundos classificados. O campeão em título, o FC Porto B, é segundo no grupo E, com três pontos e uma jornada por disputar.