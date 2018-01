Benfica avalia Ludwig Augustinsson

O nome do defesa está aprovado pelo técnico Rui Vitória, sendo que os encarnados acreditam que, a avançar, o negócio pode concretizar-se mediante o pagamento de nove a dez milhões de euros

Ludwig Augustinsson, lateral-esquerdo do Werder Bremen, está na lista de potenciais reforços do Benfica. Segundo O JOGO apurou, o defesa de 23 anos está referenciado pelo emblema da Luz e a transferência está em avaliação pela SAD encarnada.

De acordo com informações que o nosso jornal recolheu, o dossiê está nas mãos do administrador da SAD Rui Costa e o nome do defesa já tem a aprovação do treinador Rui Vitória, até por se tratar de um lateral com forte propensão ofensiva. Caso as negociações avancem, os encarnados acreditam que a transferência pode efetuar-se mediante o pagamento de nove a dez milhões de euros.

Contratado nesta temporada ao Copenhaga, Augustinsson tem sido titular indiscutível no Werder Bremen, atual antepenúltimo classificado da Bundesliga, pelo qual já cumpriu 19 desafios. Com vínculo contratual até junho de 2021, o jovem jogador apresenta-se como potencial candidato à sucessão de Grimaldo, cuja saída para o Nápoles no final da temporada, pelo valor de 30 milhões de euros, se encontra em fase de negociações adiantadas.

Internacional pelas camadas jovens da Suécia, Augustinsson totaliza 13 internacionalizações pela seleção principal e participou em dez encontros da fase de apuramento para o Mundial"2018, cumprindo mesmo os 90 minutos dos dois desafios do play-off com Itália, que ditaram a eliminação da Squadra Azzurra.