Benfica ataca maior talento da Bósnia, apelidado de Dybala

Clube da Luz já fez contactos por Ajdin Hasic, atacante de 17 anos, livre após saída em conflito com o Dínamo Zagreb.

Ajdin Hasic, de 17 anos, considerado a maior promessa atual da Bósnia, é alvo do Benfica, que encetou já contactos para garantir a contratação do jovem futebolista. Capaz de atuar quer como extremo quer como segundo avançado, Hasic pode chegar à Luz livre de compromissos, pois está nesta altura sem vínculo, na sequência de um desentendimento contratual com o Dínamo Zagreb, onde foi formado e no qual era já opção na segunda equipa.

Apelidado de Dybala, pelas suas semelhanças físicas e técnicas com o internacional argentino, o internacional sub-17 bósnio já estava no radar dos grandes clubes da Europa, mas a saída do Dínamo acabou por despertar ainda maior cobiça. E segundo avançou a Imprensa croata, o Benfica é um dos interessados na pérola bósnia mas há vários colossos na corrida, pois Hasic está também na lista de contratações de clubes como Real Madrid, Barcelona, Bayern, Dortmund, Everton e Red Bull Salzburgo.

De acordo ainda com as notícias vindas da Croácia, Hasic tinha acertado com os responsáveis do Dínamo a renovação até 2021, mas para o novo vínculo entrar em vigor, era necessário rescindir o anterior. Ambos os documentos foram então enviados para a Bósnia, para recolher a assinatura do pai de Ajdin, mas este terá assinado apenas a rescisão do contrato vigente, deixando na gaveta a renovação. Davor Radic, advogado de Hasic, rejeita, porém, tal cenário, negando que a turma croata tenha sido iludida. "O Dínamo e a família Hasic acordaram em terminar o contrato; essa é a verdade. Ninguém enganou o Dínamo", frisou Radic, reforçando que "não houve negociações para um novo vínculo". "No Dínamo sabem disso. Quiseram ver-se livres do jogador porque não o consideravam suficientemente promissor", referiu.

Dínamo enviou emissário à mina



O Dínamo Zagreb recusa-se a dar o jogador por perdido e estará disposto a contestar a saída de Hasic nos tribunais. Além disso, tentou convencer o pai a mudar de posição, mas sem sucesso. Zdravko Mamic, antigo diretor executivo do Dínamo, agora a viver na Bósnia - para onde fugiu da justiça croata um dia antes de ser condenado a seis anos e meio de prisão, por fraude e desvio de dinheiro -, foi à mina onde trabalha o pai do jovem atleta, mas este terá transmitido a Mamic que o seu advogado o proibia de quaisquer contactos com o Dínamo.